Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был в отношениях с Надей Дорофеевой 10 лет. Пара дружила с рестораторами Мишей и Дашей Кацуриными. А недавно все решили развестись и Надя начала отношения с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Владимир поделился кадрами, где рассказал о своем весе.

"Важный вопрос. Много пишут, что я набрал 7 кг. Много пишут, что я похудел. Так что мне делать", - написал Дантес и предложил выбрать вариант, он похудел или набрал.

"Всем привет. Есть очень важное обращение, много кто мне пишет, что я набрал там 7 кг. И так само много мне пишут, что я похудел. Так а что? Ну а как? Может то зима и я надеваю много одежды и потому так выгляжу?", - сказал Дантес в своем обращении.

Напомним, Дантес признался, что в отношениях с Дорофеевой было не так, как он рассказывал

А еще Politeka сообщала, что экс-муж Дорофеевой Дантес признался, как агитирует друзей переходить на украинский язык

Также Politeka писала, что Дантес поделился откровением, как начались их отношения с Дашей Кацуриной



