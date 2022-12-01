Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який вирішив випробувати свої сили на шоу "Холостячка" із Златою Огневич. Учаснику вдалося перемогти на проекті, але збудувати стосунки зі співачкою після шоу не вдалося. Натомість Задворний став популярним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч людей. А цього разу Андрій розповів про те, чи замерзне Україна взимку.

"Чи замерзне Україна цієї зими", - підписав свій спіч Андрій у блозі.

Після цього Задворний вирішив розповісти про досвід у ліжку.

"У мене теж, 34 роки щодня у ньому проводжу як мінімум 8 годин!", - написав зірка.

Після цього шанувальниця звернулася до Андрія:

"коли ці рахмайобари вимикають світло – вони тільки посилюють наш демографічний показник!!!! Андрію, нагадаю, що Вам є до кого заїхати до Харкова".

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