Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - известный украинский бизнесмен, который решил испытать свои силы на шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Участнику удалось победить на проекте, но построить отношения с певицей после шоу не удалось. Зато Задворный стал популярным блогером в Инстаграм, где за ним следят десятки тысяч человек. А в этот раз Андрей рассказал о том, замерзнет ли Украина зимой.

"Замерзнет ли Украина этой зимой", - подписал свой спич Андрей в блоге.

После этого Задворный решил рассказать об опыте в постели.

"У меня тоже, 34 года каждый день в нем провожу как минимум 8 часов!", - написал звезда.

После этого поклонница обратилась к Андрею:

"когда эти рахмайобары выключают свет – они только усиливают наш демографический показатель!!!! Андрей, напомню, что Вам есть к кому заехать в Харьков".

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