Музикант Віктор Павлик з'явився на публіці, де його незвичайно оголосили фанатам.

Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка в 2020 році одружився на блогерці Каті Репяхової, яка на 28 років молодша за нього. Для славнозвісності це четверта дружина за життя. У пари народився син Михайло, який також є четвертою дитиною Віктора. Не забуває Павлик і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Віктор поділився кадрами, де прийшов на Лігу Сміху. Зірку оголосили як динозавра української естради.

"Динозавр української естради", - процитував відео Павлік у своєму блозі в Інстаграм.

Фанати поставили безліч лайків, включаючи дружину Катю Репяхову, та написали коментарі:

"Улюблений динозавр наш", "Дінозавр".

А до того Михайло розповів про сімейну прем'єру.

"У нас сьогодні сімейна прем'єра!

«Зоряна моя дружина»

Слова Світлана Бояркевич

Аранжування та будівництво Володимир Будейчук

Вже на всіх платформах!

Пісня була записана ще до війни, відео було знято також", - написав Михайло.

Нагадаємо, молода дружина Павлика Репяхова відверто розповідала про колишніх зіркового чоловіка.

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