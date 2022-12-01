Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда в 2020 году женился на блогерке Кате Репяховой, которая на 28 лет младше него. Для знаменитости это четвертая жена за жизнь. У пары родился сын Михаил, который тоже является четвертым ребенком Виктора. Не забывает Павлик и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Виктор поделился кадрами, где пришел на "Лигу Смеха". Звезду объявили, как динозавра украинской эстрады.
"Динозавр украинской эстрады", - процитировал видео Павлик в своем блоге в Инстаграм.
Фанаты поставили множество лайков, включая жену Катю Репяхову, и написали комментарии:
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"Любимый динозавр наш", "Динозавр".
А до этого Михаил рассказал о семейной премьере.
"У нас сегодня семейная премьера!
«Звездная моя жена»
Слова Светлана Бояркевич
Аранжировка и строительство Владимир Будейчук
Уже на всех платформах!
Песня была записана еще до войны, видео было снято тоже", - написал Михаил.
Напомним, молодая жена Павлика Репяхова разоткровенничалась о бывших звездного мужа
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