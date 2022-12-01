Дружина Володимира Остапчука Христина Горняк звернулася до хейтерів, які її дістають у блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий шоумен, який одружений на нотаріусі Крістіні. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, але поки що офіційного підтвердження цієї інформації не було. При цьому Крістіна встигла поїхати сама до Європи і ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Крістіна вирішила звернутися до хейтерів, які її дістають.

"Я хочу нагадати тим, хто хоче сказати мені про патріотизм: що я пишаюся собою, сім'єю своєю, своїми друзями, бо з початку війни ми прикладаємо достатньо зусиль для допомоги. Як фізичної, так і фінансової", - почала зірка.

"Ось це, наприклад, одного вечора фанатка, в якій сестра працює в Укрзалізниці, попросила, чи не знайдемо їм трішки дров, бо їм холодно. І вже за годину ми з приятелем повезли у своїх авто їм дрова, які самі вантажили і т. д. А наступного дня я захотіла їм завести ще смачних, бо вони роблять круту справу, евакуюють людей з гарячих точок", - похвалилася успіхами дружина Остапчука.

Нагадаємо, дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення заявила, чого ніколи не стерпить у чоловіка

Також Politeka повідомляла, що Дружина Остапчука після новини про розлучення жорстко відповіла хейтерці, яка зачепила живе

А ще Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення несподівано заговорила про стосунки на відстані



