Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный шоумен, который женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась, но пока официального подтверждения данной информации не было. При этом Кристина успела уехать сама в Европу и делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина решила обратится к хейтерам, которые ее достают.

"Я хочу напомнить тем, кто хочет сказать мне о патриотизме: что я горжусь собой, семьей своей, своими друзьями, ибо с начала войны мы прикладываем достаточно усилий для помощи. Как физической, так и финансовой", - начала звезда.

"Вот это, например, в один вечер фанатка, в которой сестра работает в Укрзализныце, попросила, не найдем ли им немножко дров, потому что им холодно. И уже через час мы с приятелем повезли в своих авто им дрова, которые сами грузили и т. д. А в следующий день я захотела им завести еще вкусняшек, ибо они делают крутое дело, эвакуируют людей из горячих точек", - похвасталась успехами жена Остапчука.

Напомним, жена Остапчука на фоне слухов о разводе заявила, чего никогда не стерпит в мужчине

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