Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи, а також вступила на навчання до Лондона. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А на цей раз Маша показала, як грає з мамою. На кадрах дочка Полякової показала, як вгадувала скільки пальців на руці із заплющеними очима, але коли Оля сама заплющила очі дочки, то нічого в Маші не вийшло.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Наприкінці сказала як Барт Сімпсон. Щось схоже є", "Оля, ти гені", "Оля зламала тренд", "Мама нишпорить", "чисто, як відреагував мій тато", "Переграла і знищила", "Ооо , хоч хтось це зробив", "Як приємно українську мову чути від вас". "О - Оля Полякова".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Ми повинні їх вбити": куди зникли іранські "шахіди" і що сталося з інструкторами, які допомагали рф
ЗСУ під Бахмутом можуть затягнути окупантів у пастку: дано прогноз на найближчий час
"Схуд за війну на 15 кг": як зараз виглядає екс-партнер Нікітюк, який танцює з Поляковою
"Це знак апокаліпсису": величезна пустеля йде під воду, відео
Нагадаємо, Полякова розкрила, як насправді опинилася на грузинських Танцях із зірками
А ще Politeka повідомляла, що Полякова після виступу на грузинських "Танцях зі зірками" звернулася до українців
Також Politeka писала, що Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку