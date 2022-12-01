Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох дітей - 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала солісткою молодіжної панк-рок групи, а також вступила на навчання до Лондона. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А на цей раз Маша показала, як грає з мамою. На кадрах дочка Полякової показала, як вгадувала скільки пальців на руці із заплющеними очима, але коли Оля сама заплющила очі дочки, то нічого в Маші не вийшло.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Наприкінці сказала як Барт Сімпсон. Щось схоже є", "Оля, ти гені", "Оля зламала тренд", "Мама нишпорить", "чисто, як відреагував мій тато", "Переграла і знищила", "Ооо , хоч хтось це зробив", "Як приємно українську мову чути від вас". "О - Оля Полякова".

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