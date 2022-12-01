Дочь Оли Поляковой показала, как проводит время с матерью, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой двое детей - 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы, а также поступила на учебу в Лондон. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша показала, как играет с мамой. На кадрах дочь Поляковой показала, как угадывала сколько пальцев на руке с закрытыми глазами, но когда Оля сама закрыла глаза дочери, то ничего у Маши не вышло.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В конце сказала как Барт Симпсон. Что-то похожее есть", "Оля, ты гени", "Оля сломала тренд", "Мама шарит", "чисто, как отреагировал мой папа", "Переиграла и уничтожила", "Ооо, хоть кто-то это сделал", "Как приятно украинский язык слышать от вас". "О - Оля Полякова".

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