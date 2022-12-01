Фіналісти "Нацвідбору" на Євробачення-2023 презентували свої конкурсні пісні, після чого українці почали активно обговорювати найкращу.

Як пише Politeka.net, в Україні відбувається Нацвідбір на Євробачення-2023. Фіналісти презентували свої пісні, про що повідомили в Інстаграмі "Суспільне.Євробачення".

"Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023:

1. Мойсей – «Я не один»

2. OY Sound System - "Ой, сумую"

3. ДЕМЧУК – «Живий»

4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA – «Довбуш»

6. KRUTЬ – «Колискова»

7. Tember Blanche - "Я вдома"

8. Анджеліна – «Сильніше»

9. 2TONE – «Квітка»

10. TVORCHI - "Heart of Steel", - було написано в публікації.

Фанати почали активно обговорювати, чия пісня краща:

"OY Sound System це унікально, свіжо, автентично та емоційно. Я сподіваюся, вони отримають увагу глядачів. Також виграшно звучить після Jerry Heil. Я вважаю, що боротьба має бути між цими двома виконавцями.", "Пісня Джеррі Хейл прямо до мурах, ще й з таким сильним текстом. Вона просто має перемогти та представити Україну", "9-й номер прямо гармата", "Так! Усі пісні послухав і кілька разів (всі гідні, якісні, хороша праця). Джері Хейл".

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