Як пише Politeka.net, в Україні відбувається Нацвідбір на Євробачення-2023. Фіналісти презентували свої пісні, про що повідомили в Інстаграмі "Суспільне.Євробачення".
"Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023:
1. Мойсей – «Я не один»
2. OY Sound System - "Ой, сумую"
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3. ДЕМЧУК – «Живий»
4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
5. FIINKA – «Довбуш»
6. KRUTЬ – «Колискова»
7. Tember Blanche - "Я вдома"
8. Анджеліна – «Сильніше»
9. 2TONE – «Квітка»
10. TVORCHI - "Heart of Steel", - було написано в публікації.
Фанати почали активно обговорювати, чия пісня краща:
"OY Sound System це унікально, свіжо, автентично та емоційно. Я сподіваюся, вони отримають увагу глядачів. Також виграшно звучить після Jerry Heil. Я вважаю, що боротьба має бути між цими двома виконавцями.", "Пісня Джеррі Хейл прямо до мурах, ще й з таким сильним текстом. Вона просто має перемогти та представити Україну", "9-й номер прямо гармата", "Так! Усі пісні послухав і кілька разів (всі гідні, якісні, хороша праця). Джері Хейл".
Нагадаємо, Джамала відреагувала на скандал із Тіною Кароль та Нацвідбором Євробачення-2023.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця Нацвідбору на Євробачення презентувала кліп до пісні, з якою виступить
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