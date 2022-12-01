Как пишет Politeka.net, в Украине проходит Нацотбор на Евровидение-2023. Финалисты презентовали свои песни, о чем сообщили в Инстаграм "Суспільне.Євробачення".
"Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2023:
1. Moisei – «I'm Not Alone»
2. OY Sound System – «Ой, тоскую»
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
На борту были россияне: самолет развалился на части и сгорел после падения
"Колоссальные потери": офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты армии рф после бегства из Херсона
"Прогнозы очень оптимистичные": боец ВСУ сказал, когда может закончиться война
Женщина сорвала флаг Украины и демонстративно разорвала, фото: какое наказание ей грозит
3. DEMCHUK – «Alive»
4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»
5. FIINKA – «Довбуш»
6. KRUTЬ – «Колыбельная»
7. Tember Blanche – «Я дома»
8. Angelina – «Stronger»
9. 2TONE – «Цветок»
10. TVORCHI – «Heart of Steel», - было написано в публикации.
Фанаты начали активно обсуждать, чья песня лучше:
"OY Sound System это уникально, свежо, аутентично и эмоционально. Я надеюсь, они получат внимание зрителей. Также выигрышно звучит после Jerry Heil. Я считаю, что борьба должна быть между этими двумя исполнителями.", "Песня Джерри Хейл прямо к муравьям, еще и с таким сильным текстом. Она просто должна победить и представить Украину", "9-й номер прямо пушка", "Да! Все песни послушал и несколько раз (все достойные, качественные, хороший труд). А Украину хорошо представит именно трек Джерри Хэйл".
Напомним, Джамала отреагировала на скандал с Тиной Кароль и Нацотбором Евровидения-2023
А еще Politeka сообщала, что победительница Нацотбора на Евровидение презентовала клип к песне, с которой выступит
Также Politeka сообщала, что Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023"