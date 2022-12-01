Как пишет Politeka.net, в Украине проходит Нацотбор на Евровидение-2023. Финалисты презентовали свои песни, о чем сообщили в Инстаграм "Суспільне.Євробачення".

"Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2023:

1. Moisei – «I'm Not Alone»

2. OY Sound System – «Ой, тоскую»

3. DEMCHUK – «Alive»

4. Jerry Heil – «WHEN GOD SHUT THE DOOR»

5. FIINKA – «Довбуш»

6. KRUTЬ – «Колыбельная»

7. Tember Blanche – «Я дома»

8. Angelina – «Stronger»

9. 2TONE – «Цветок»

10. TVORCHI – «Heart of Steel», - было написано в публикации.

Фанаты начали активно обсуждать, чья песня лучше:

"OY Sound System это уникально, свежо, аутентично и эмоционально. Я надеюсь, они получат внимание зрителей. Также выигрышно звучит после Jerry Heil. Я считаю, что борьба должна быть между этими двумя исполнителями.", "Песня Джерри Хейл прямо к муравьям, еще и с таким сильным текстом. Она просто должна победить и представить Украину", "9-й номер прямо пушка", "Да! Все песни послушал и несколько раз (все достойные, качественные, хороший труд). А Украину хорошо представит именно трек Джерри Хэйл".

Напомним, Джамала отреагировала на скандал с Тиной Кароль и Нацотбором Евровидения-2023

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