Тарас Тополя пообещал со своей стороны сделает все, чтобы выбрали достойного представителя Украины на конкурсе.

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя стал одним из победителей в голосовании за членов жюри на Нацотбор на "Евровидение-2023". Теперь вместе с Юлией Саниной и Джамалой он будет решать, кого из конкурсантов отправить на песенный конкурс.

В интервью Фактам ICTV, музыкант поделился, какого артиста и песню видит от Украины на "Евровидении-2023".

Музыкант признается, настроен решительно и как судья будет оценивать уровень мастерства исполнения песни, вокал, номер, его концепт и то, как артист держится на сцене.

Тарас Тополя пообещал со своей стороны сделает все, чтобы выбрали достойного представителя Украины на конкурсе. При этом отмечает, ему никогда не была понятна полемика, какой должна быть стилистика песни или амплуа артиста. Ведь имеем массу примеров, когда побеждала песня нетипичная.

"Евровидение — это конкурс многообразия, которое должно вдохновлять и завораживать. Так было и так будет. А еще я не понимаю этой аналитики, когда у нас постфактум пытаются понять секрет хита. Там разбирают, причастна к этому мелодия или текст. Но это здесь ни к чему", — считает Тарас Тополя.

Музыкант уверен, нужно отбирать то, что представляется качественным и вызывает сильные эмоции.

"Если композиция цепляет, независимо от стилистики, припева и тональности, то она и является победителем", — подчеркнул Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из группы "Антитіла" ярко пофантазировал о последнем дне путина.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

Также Politeka писала, что Тополя из "Антитіла" показал "сувенир" Папе Римскому после его неверия в жестокость россиян.