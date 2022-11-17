Артистка Jerry Heil рассказала, что новость застала ее после того, как она вышла из самолета - пока в Бостоне и Сиэтле наступило утро, в Украине прошло полдня.

Как сообщает Politeka.net, в Украине выбрали 10 участников Нацотбора на "Евровидение-2023", среди финалистов оказалась певица Jerry Heil, которая сейчас учится в США. Артистка ранее пробовалась выиграть в Нацотборе, но у нее ничего не вышло.

На своей странице в Instagram она прокомментировала выход в финал украинского нацотбора.

Артистка рассказала, что новость застала ее после того, как она вышла из самолета - пока в Бостоне и Сиэтле наступило утро, в Украине прошло полдня. Потому, находясь в США, она узнала об этом позже, когда на телефон пришло смс-сообщение о ее выходе в финал: "Яна, ты в финале Нацотбора".

"Премьера песни для Нацотбора состоится на радио 4.12…! Но это не единственная премьера, которая вас ждет! Есть еще ДВА трека, которые ЗАВТРА презентуем вам. В месяце мало дней для количества песен, на которые вдохновляет наша ненька", - поделилась Jerry Heil.

В комментариях ее поздравили украинские звезды и фанаты, которые пожелали Jerry Heil одержать победу в конкурсе: "Мы верим в твою победу", "Поздравляю от всей души! Абсолютно заслуженно", "Поздравляю, Яно! Когда музыка исходит от сердцы - это чувствуют каждый", "Красотка, поздравляю и спасибо за продвижение украинской песни".

Стоит отметить, что финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоится 17 декабря. Ради безопасности участников и команды финал пройдет в укрытии.

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