Победительница Нацотбора на Евровидение презентовала клип на свою конкурсную песню, впечатлив украинцев.

Как пишет Politeka.net, Злата Дзюнька - 13-летняя певица, которая победила на Нацотборе на детское Евровидение. Подросток выступит на международном конкурсе с песней "Незламна". Артистка уже презентовала клип к своей композиции, о чем сообщило "Суспільне. Євробачення" в своем Инстаграм.

"Смотрите клип на песню «Несокрушимая». Ссылка в сторис!", - написано было в публикации.

Украинцы уже посмотрели клип 10 тысяч раз и поставили сотни лайков:

"Очень хорошая песня и клип о нашей несокрушимой стране. Успеха Злате!!", "Юная девушка, спевшая душой! Спасибо! Она обязательно победит на детском Евровидении 2022!", "Молодец девочка! У тебя шикарная песня! а голос какой хороший и чистый! спасибо за такую шикарную песню! Вы выиграете в войне! Обязательно! желаю тебе хорошего будущего", "Аж мурашки побежали по коже! Очень цепляет песня! Злата, ты молодец, мы победим", "С такой песней мы обязательно победим, потому что мы этого стоим!!".

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