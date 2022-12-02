Популярна фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала кілька корисних порад.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова вирішила дати відповіді на кілька запитань шанувальників.

Зокрема Марина Боржемська пояснила, що робити, коли хочеться солоденького на фоні стресу або коли нічим зайнятись.

"Якщо мені хочеться щось солоденького, то їм фрукти, при цьому одразу розумію, що є проблеми з балансом їжі, та одразу починаю його корегувати. Щодо того, коли «нічим зайнятися» - знаходжу те, що може мене зайняти. Таке дуже рідко трапляється, але якщо так вже сталося, то: читаю книгу, дивлюся фільм, розважаюсь з дітьми, роблю чистку у шафі", — рзповідає тренерка.

Крім того, зірка "Зважені та щасливі" назвала свої улюблені страви: "Суп «Том Ям», домашні сирники, різноманітні салати. Щось одне, важко визначити".

Раніше Боржемська також розповідала, що треба їсти, аби не набираи зайву вагу взимку. За її словами, потрібно налагодити баланс у харчуванні.

"Ви повинні розуміти, що неконтрольоване споживання якихось продуктів призводить до ожиріння. Трансжири, фаст-фуди, солодощі, їжа швидкого приготування та інше - погано впливають на здоров'я організму в цілому. Чим чистіша ваша їжа, тим краще працює організм", - пояснила Марина.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.