Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала несколько полезных советов.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила дать ответы на несколько вопросов поклонников.

В частности Марина Боржемская объяснила, что делать, когда хочется сладенького на фоне стресса или когда нечем заняться.

"Если мне хочется что-то сладенького, то им фрукты, при этом сразу понимаю, что есть проблемы с балансом пищи, и сразу начинаю его корректировать. Что касается того, когда «нечем заняться» - нахожу то, что может меня занять. Такое очень редко случается, но если так уж произошло, то: читаю книгу, смотрю фильм, развлекаюсь с детьми, делаю чистку в шкафу", — рассказывает тренер.

Кроме того, звезда "Зважені та щасливі" назвала свои любимые блюда: "Суп Том Ям", домашние сырники, разнообразные салаты. Что-то одно, трудно определить".

Ранее Боржемская также рассказывала, что надо есть, чтобы не набирать лишний вес зимой. По ее словам, следует наладить баланс в питании.

"Вы должны понимать, что неконтролируемое потребление каких-то продуктов приводит к ожирению. Трансжиры, фаст-фуды, сладости, еда быстрого приготовления и прочее - плохо влияют на здоровье организма в целом. Чем чище ваша еда, тем лучше работает организм", - объяснила Марина.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.