В этот раз в сторис на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова решила дать ответы на несколько вопросов поклонников.
В частности Марина Боржемская объяснила, что делать, когда хочется сладенького на фоне стресса или когда нечем заняться.
"Если мне хочется что-то сладенького, то им фрукты, при этом сразу понимаю, что есть проблемы с балансом пищи, и сразу начинаю его корректировать. Что касается того, когда «нечем заняться» - нахожу то, что может меня занять. Такое очень редко случается, но если так уж произошло, то: читаю книгу, смотрю фильм, развлекаюсь с детьми, делаю чистку в шкафу", — рассказывает тренер.
Кроме того, звезда "Зважені та щасливі" назвала свои любимые блюда: "Суп Том Ям", домашние сырники, разнообразные салаты. Что-то одно, трудно определить".
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Ранее Боржемская также рассказывала, что надо есть, чтобы не набирать лишний вес зимой. По ее словам, следует наладить баланс в питании.
"Вы должны понимать, что неконтролируемое потребление каких-то продуктов приводит к ожирению. Трансжиры, фаст-фуды, сладости, еда быстрого приготовления и прочее - плохо влияют на здоровье организма в целом. Чем чище ваша еда, тем лучше работает организм", - объяснила Марина.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.