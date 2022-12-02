Як пише Politeka.net, Тоня Паперна – відома російська актриса українського походження та донька Олі Сумської. Зірка живе у Росії, де вийшла заміж за колегу Володимира Яглича. Тоня воліє вдавати, що нічого не сталося 24 лютого, через що українці постійно критикують не лише її, а й Ольгу Сумську. Одне з місць, де українці залишили гнівні коментарі Паперної – її ютуб канал, який Тоня не оновлювала довгий час. Якщо зірка закрила коментарі для сторонніх у своєму Інстаграмі, то в Ютубі все ще можна писати Тоні.

"Тоне, слабо висловити свою позицію з приводу війни в Україні? Твоя мама тут "плаче", а ти води в рот набрала. Втім, гроші не пахнуть...", "зрадниця! в Україні війна, яку розв'язала Росія. !", "Тоня! Чому ти мовчиш про війну та геноцид на своїй батьківщині? Сподіваюся тебе більше не впустять ніколи в Україну та Київ!", "А у тебе бачу все чудово, ніхто не бомбить твій дім, "дітки" твої не сидять в бомбосховищі...яка ж ти мерзота все ж...і як добре, що ти звалила з України", "М-да, Тонічка, не на ту країну ви поставили, не на ту. І прогоріли. Шкода Вас. Але вам кричали в спину, навіть кричали, ви ж вдали, що не чуєте... Училище, звичайно ж, краще за якийсь інститут".

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