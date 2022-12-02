Как пишет Politeka.net, Тоня Паперная - известная российская актриса украинского происхождения и дочь Оли Сумской. Звезда живет в россии, где вышла замуж за коллегу Владимира Яглыча. Тоня предпочитает делать вид, что ничего не произошло 24 февраля, из-за чего украинцы постоянно критикуют не только ее, но и Ольгу Сумскую. Одно из мест, где украинцы оставили гневные комментарии Паперной - ее ютуб канал, который Тоня никак не обновляла долгое время. Если звезда закрыла комментарии для посторонних в своем Инстаграм, то в Ютубе все еще можно писать Тоне.

"Тоня, слабо высказать свою позицию по поводу войны в Украине? Твоя мама здесь "плачет", а ты воды в рот набрала. Впрочем, деньги не пахнут...", "предательница! в Украине война, которую развязала Россия. не молчи!", "Тоня! Почему ты молчишь про войну и геноцид на своей родине? Надеюсь тебя больше не впустят никогда в Украину и Киев!", "А у тебя вижу все замечательно, никто не бомбит твой дом, "детки" твои не сидят в бомбоубежище...какая же ты мерзость все же...и как хорошо, что ты свалила с Украины", "М-да, Тонечка, не на ту страну вы поставили, не на ту. И прогорели. Жаль Вас... Но вам кричали в спину, даже кричали, вы же сделали вид, что не слышите... Училище, конечно же, лучше какого-то института".

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