Актриса Ольга Сумская рассказала, что ее старшая дочь очень переживает из-за мобилизации в россии, ведь ее мужа могут призвать.

Как сообщает Politeka.net, Паперная и Яглыч за более чем 7 месяцев полномасштабной войны так и не озвучили свою позицию, однако 32-летняя актриса, по словам своей звездной матери Ольги Сумской, очень переживает за родную страну. Кроме того, в интервью "Гончарова Подкаст" она рассказала, что ее зять может попасть под мобилизацию.

Ольга Сумская сейчас старается со старшей дочерью тему войны не затрагивать. В частности, и вероятную мобилизацию зятя.

"Я не уверена, что его не мобилизуют, єто могут сделать. Это самая страшная тема. Я боюсь даже ее поднимать с Тоней. Она не говорит на такие темы. Она сразу трясется. Похудела, как тростинка", – прокомментировала народная артистка Украины.

Ольга Сумская считает неправильным оправдываться за то, что ее дочь остается в стране-агрессоре. Однако позиция соотечественников, обвиняющих ее в этом, актрисе также не близка.

"Самые страшные проклятия получала, пыталась абстрагироваться, но не выходит. Это очень тяжело. Люди иногда наполнены ненавистью", – поделилась звезда.

Стоит отметить, что Антонина Паперная уже много лет живет на россии и молчит о войне в Украине. В сети это вызвало бурю негодования, в том числе и у знаменитостей.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.



