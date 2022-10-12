Как сообщает Politeka.net, Паперная и Яглыч за более чем 7 месяцев полномасштабной войны так и не озвучили свою позицию, однако 32-летняя актриса, по словам своей звездной матери Ольги Сумской, очень переживает за родную страну. Кроме того, в интервью "Гончарова Подкаст" она рассказала, что ее зять может попасть под мобилизацию.
Ольга Сумская сейчас старается со старшей дочерью тему войны не затрагивать. В частности, и вероятную мобилизацию зятя.
"Я не уверена, что его не мобилизуют, єто могут сделать. Это самая страшная тема. Я боюсь даже ее поднимать с Тоней. Она не говорит на такие темы. Она сразу трясется. Похудела, как тростинка", – прокомментировала народная артистка Украины.
Ольга Сумская считает неправильным оправдываться за то, что ее дочь остается в стране-агрессоре. Однако позиция соотечественников, обвиняющих ее в этом, актрисе также не близка.
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"Самые страшные проклятия получала, пыталась абстрагироваться, но не выходит. Это очень тяжело. Люди иногда наполнены ненавистью", – поделилась звезда.
Стоит отметить, что Антонина Паперная уже много лет живет на россии и молчит о войне в Украине. В сети это вызвало бурю негодования, в том числе и у знаменитостей.
Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.