Для зйомки Олександра Мудра вибрала оригінальний квітчастий купальник - злитий, але із спокусливим вирізом у районі живота та грудей.

Як повідомляє Politeka.net, 12 сезон романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським триває. За п'ять випусків шоу залишили багато дівчат, у тому числі й тих, хто вже встиг полюбити глядачів.

Одна з фавориток Холостяка 2022 року Олександра Мудрая привернула до себе увагу, опублікувавши знімки в купальнику. Фото з'явилися на її сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Для зйомки Олександра Мудра вибрала оригінальний квітчастий купальник - злитий, але із спокусливим вирізом у районі живота та грудей. Волосся вона зачесала назад. Якщо шукаєте спосіб показати більше шкіри, не надягаючи бікіні або топ з глибоким вирізом, розгляньте варіант такого купальника. Оригінальні вирізи на ньому дозволять вам виглядати зухвало і при цьому підходять для всіх типів статури.

Фаворитка реаліті приймала ефектні пози на терасі, біля екзотичних пальм. Олександра Мудра із задоволенням демонструвала на камеру свою розкішну фігуру - тонку талію, довгі ноги та апетитні груди.

Її підписники були в захваті від спекотних фото і засипали її компліментами в коментарях: "Я думаю, що ти найкрасивіша з усіх дівчат у проекті, крім того, твоя краса природна, а не штучно створена", "Ви як завжди прекрасні, просто лялечка ", "Все молодієш і цвітеш", "Просто неймовірно".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.