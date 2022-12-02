Для съемки Александра Мудрая выбрала оригинальный цветастый купальник - слитный, но с соблазнительным вырезом в районе живота и груди.

Как сообщает Politeka.net, 12 сезон романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским продолжается. За пять выпусков шоу покинули многие девушки, в том числе и те, которые уже успели полюбиться зрителям.

Одна из фавориток Холостяка 2022 года, Александра Мудрая привлекла к себе внимание, опубликовав снимки в купальнике. Фото появились на ее странице в Инстаграм-Сториз.

Для съемки Александра Мудрая выбрала оригинальный цветастый купальник - слитный, но с соблазнительным вырезом в районе живота и груди. Волосы она зачесала назад. Если ищете способ показать больше кожи, не надевая бикини или топ с глубоким вырезом, то рассмотрите вариант такого купальника. Оригинальные вырезы на нем позволят вам выглядеть дерзко и при этом подходят для всех типов телосложения.

Фаворитка реалити принимала эффектные позы на терассе, возле экзотических пальм. Александра Мудрая с удовольствием демонстрировала на камеру свою роскошную фигуру - тонкую талию, длинные ноги и аппетитную грудь.

Ее подписчики пришли в восторг от знойных фото и засыпали ее комплиментами в комментариях: "Я думаю, что ты самая красивая из всех девушек в проекте, кроме того, твоя красота естественная, а не искусственно созданная", "Вы как всегда прекрасны, просто куколка", "Все молодеешь и цветешь", "Просто невероятно".

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

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