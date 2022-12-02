Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектні фото з прогулянки засніженим лісом, на яку вона вийшла в сірому спортивному костюмі, пальто та стильних чобітках.

"Така довга зима - з лютого, що й не помітили, що вже прийшла нова зима! 1 грудня. 281 день війни. Попри все хоч інколи посміхайтеся! Попри все хай хоч іноді на душі буде тепло (і в оселях теж 🙃)", — звернулася Лілія Ребрик до українців.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучу:

"З першим днем зими... 💔❄️ Все обов'язково буде добре, і зовсім скоро прийде весна 🙏🏻 І в душі, і на вулиці, і в серці";

"Будемо посміхатися завжди, навіть, крізь сльози... Сьогодні день народження моєї донечки, але обійняти її не можу, вона дуже далеко від мене. Вірю в перемогу, чекаю на зустріч з рідними!🙏💙💛";

"Лілія, Ви сонечко! З таким людьми ми не замерзнемо! Тримаємось!";

"У вас така вже зима ...аби ще й мир настав";

"Красуня, ми обов'язково переможемо".

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.