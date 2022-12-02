Дружина Віктора Павлика поділилася, який період був найважчим для неї, поки Михайло ріс.

Як повідомляє Politeka.net, український співак Віктор Павлик зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою виховують сина Михайла. Зіркова пара разом із синочком перебувають у Києві і переживають всі тягарі разом. Кілька годин тому Катерина вирішила відповісти на запитання своїх підписників в Інстаграм та поділилася одкровенням про сина.

Зокрема, Катерина Репяхова зізналася, що робить хлопчику всі щеплення та не відмовляється від них. Крім того, дружина Віктора Павлика поділилася, який період був найважчим для неї, поки Михайло ріс.

"Перші місяці були найважчими. Для мене найважчим був недосип. А зараз я так звикла прокидатися вночі, що думаю з другою дитиною мені тепер буде набагато легше", - заявила блогер.

Вона також зізналася, що їм з малюком доводилося боротися із сірчаною пробкою у вусі. Для цього дитині три дні поспіль протирали вушка перекисом, а далі процедуру повторювали раз на тиждень.

Варто зазначити, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик одружилися у травні 2020 року. Репяхова молодша за артиста на 29 років. Влітку 2021-го у пари народився син Михайло. Михайло Павлик – первісток Репяхової та четверта дитина Віктора Павлика.

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