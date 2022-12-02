Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик со своей молодой женой Екатериной Репяховой воспитывают сына Михаила. Звездная пара вместе с сыночком находятся в Киеве и переживают все тяготы вместе. Несколько часов назад Екатерина решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм и поделилсь откровением о сыне.
В частности, Екатерина Репяхова призналась, что делает мальчику все прививки и не отказывается от них. Кроме того, жена Виктора Павлика поделилась, какой период был самым трудным для нее пока Михаил рос.
"Первые месяцы были самыми трудными. Для меня самым трудным был недосып. А сейчас я так привыкла просыпаться ночью, что думаю со вторым ребенком мне будет теперь намного легче", - заявила блогер.
Она также призналась, что им с малышом приходилось бороться с серной пробкой в ухе. Для этого малышу три дня подряд протирали ушки перекисью, а дальше процедуру повторяли раз на неделю.
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Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.