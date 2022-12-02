Жена Виктора Павлика поделилась, какой период был самым трудным для нее пока Михаил рос.

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виктор Павлик со своей молодой женой Екатериной Репяховой воспитывают сына Михаила. Звездная пара вместе с сыночком находятся в Киеве и переживают все тяготы вместе. Несколько часов назад Екатерина решила ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм и поделилсь откровением о сыне.

В частности, Екатерина Репяхова призналась, что делает мальчику все прививки и не отказывается от них. Кроме того, жена Виктора Павлика поделилась, какой период был самым трудным для нее пока Михаил рос.

"Первые месяцы были самыми трудными. Для меня самым трудным был недосып. А сейчас я так привыкла просыпаться ночью, что думаю со вторым ребенком мне будет теперь намного легче", - заявила блогер.

Она также призналась, что им с малышом приходилось бороться с серной пробкой в ухе. Для этого малышу три дня подряд протирали ушки перекисью, а дальше процедуру повторяли раз на неделю.

Стоит отметить, что Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в мае 2020 года. Репяхова младше артиста на 29 лет. Летом 2021-го у пары родился сын Михаил. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика.

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