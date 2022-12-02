Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

На нових чорно-білих фотографіях Анна відображена поблизу, її обличчя моно побачити крупним планом. Можна помітити, що дівчина одягла для фотозйомки відкрите вбрання, яке оголило плечі. Її розкішне волосся розпущене в об'ємному укладанні, а на обличчі елегантний макіяж з акцентом на очах, якими вона буквально спопелює тих, що дивляться.

У підписі до публікації Неплях поділилася секретами догляду за обличчям під час холодів і розповіла про засоби, якими користується сама: "Топ засобів, щоб з морозами зволожити шкіру і не дати їй замерзнути. Всі рекомендації щодо найпопулярніших ваших відповідей. Для себе я обрала український бренд". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі, обговорюючи кошти, які вона порекомендувала.

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