Як пише Politeka.net, Світлана Лобода – відома українська співачка. Зірка після 24 лютого підтримала українців і приїхала у рідний Ірпінь, щоб подивитися, на що росіяни перетворили її батьківщину. Зірка вже випустила кілька пісень, написаних українською мовою. А тепер Світлана вирішила зробити трек російською, через що нарвалася на критику від фанатів.

"Свєта, знання української закінчилися на третій пісні?", "І знову ця російська мова", "Могла б постаратися українською мовою", "О! А ,що російською то?", "Коли її бачу і коли вона співає мені робиться недобре! Як ворон!", "Українською мовою ваші пісні звучать краще!", "дякую що російською мовою" за 3…2…1... Світлано, ти просто ФУ", "своя рідна мова, я дуже чудово знаю, а ви тупі тільки й знаєте російську", "Ні зовнішності ні голосу, кому це реально подобається?", "Боже, скільки тут рашистів, що радіють що їхньою мовою... дали привід їм радіти".

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