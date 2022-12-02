Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после 24 февраля поддержала украинцев и приехала в родной Ирпень, чтобы посмотреть, во что россияне превратили ее родину. Звезда уже выпустила несколько песен, которые были написаны на украинском языке. А теперь Светлана решила сделать трек на русском, из-за чего нарвалась на критику от фанатов.

"Света, знания украинского закончились на третьей песне?", "И снова этот русский язык", "Могла бы постараться на украинском языке", "О! А ,что на русском то?", "Когда ее вижу и когда она поет мне делается нехорошо! Как ворон!", "На украинском языке ваши песни звучат лучше!", "спасибо что на русском языке" за 3…2…1... Светлана, ты просто ФУ", "свой родной язык, я очень прекрасно знаю, а вы тупые только и знаете русский", "Ни внешности ни голоса, кому это реально нравится?", "Боже, сколько здесь рашистов, радующихся что на их языке... дали повод им радоваться".

Напомним, Лобода заинтриговала новой песней со звуками сирены, видео

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