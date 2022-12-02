Сергій Бабкін зазначив, що він не лише співак, який купує пісні в інших авторів, а й сам пише їх.

Популярний український музикант Сергій Бабкін має багато хітів, написаних російською мовою. Зокрема, сам артист випустив 13 платівок, більшість із яких – російськомовні. В інтерв'ю "24 каналу" знаменитість розповів, чи відмовиться від своїх російськомовних пісень.



Сергій Бабкін зазначив, що він не лише співак, який купує пісні в інших авторів, а й сам пише їх. Тому не бачить причин відмовлятися від композицій, адже це частина його творчості.

"Моя творчість - це продовження особистості. Я пишу пісні вже двадцять років, завжди робив це щиро. Відмовлятися від своїх пісень особисто для мене - це як відмовлятися від самого себе. Це не мій шлях. Путін або російські військові злочинці не змінять мого ставлення до моїх пісень... Взагалі від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюся. Вони написані від щирого серця і відображають те, ким я був у той момент", – констатував співак Сергій Бабкін .

Виконавець наголосив, що з 2016 року більшість його пісень – україномовні. Однак, якщо в нього раптом з'явиться ідея для російськомовної пісні, він двічі подумає над тим, писати її чи відмовлятися.

"Якщо за якихось умов у майбутньому у мене народиться пісня російською, я не двічі думатиму, записувати її чи ні. Це і є свобода. І саме свободою духу і волі ми відрізняємося від наших сусідів", - прокоментував Сергій Бабкін .

Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.

Також Politeka писала, що зарослий Бабкін здивував виглядом без футболки зі своїм скарбом.