Сергей Бабкин отметил, что он не только певец, покупающий песни у других авторов, но и сам пишет их.

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин имеет много хитов, написанных на русском языке. В частности, сам артист выпустил 13 пластинок, большая часть из которых – русскоязычные. В интервью "24 каналу" знаменитость рассказал, откажется ли от своих русскоязычных песен.



Сергей Бабкин отметил, что он не только певец, покупающий песни у других авторов, но и сам пишет их. Поэтому не видит причины отказываться от композиций, ведь это часть его творчества.

"Мое творчество – это продолжение личности. Я пишу песни уже двадцать лет, всегда делал это искренне. Отказываться от своих песен лично для меня – это как отказываться от самого себя. Это не мой путь. путин или российские военные преступники не изменят моего отношения к моим песням... Вообще от любых своих песен никогда не откажусь. Они написаны от всего сердца и отражают то, кем я был в тот момент", – констатировал певец Сергей Бабкин.

Исполнитель подчеркнул, что с 2016 года большинство его песен - украиноязычные. Однако если у него вдруг появится идея для русскоязычной песни, он дважды подумает над тем, писать ее или отказываться.

"Если при каких-то условиях в будущем у меня родится песня на русском, я не буду дважды думать, записывать ее или нет. Это и есть свобода. И именно свободой духа и воли мы отличаемся от наших соседей", - прокомментировал Сергей Бабкин.

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