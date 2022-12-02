Сергій Бабкін вважає, що для того, щоб українці змогли пробачити росії та її громадян, їм потрібно кардинально змінитись.

Популярний український музикант Сергій Бабкін озвучив розклад, за якого, як йому здається, українці через десятиліття змогли б переглянути своє ставлення до країни-агресора. В інтерв'ю "24 каналу" він озвучив, за яких умов українці зможуть пробачити росіянам.

Сергій Бабкін переконаний, що ще довгі роки ніхто і ніщо з росії не матиме місця в Україні.

"Думаю, що завгодно і будь-хто з росії не матиме в Україні місця довгі роки і навіть десятиліття. Звичайно, поодинокі випадки все-таки будуть - хтось гратиме концерти або робитиме щось ще. Але якщо говорити в цілому - немає. Занадто великі людські жертви, занадто великі руйнування, а рівень ненависті - максимальний. Коли ненависть така сильна, люди не готові розбиратися - хто "хороший", а хто не дуже. Огида поширюватиметься на все, що надходить з тієї території", – зазначив він.

Сергій Бабкін вважає, що для того, щоб українці змогли пробачити росії та її громадян, їм потрібно кардинально змінитись – паде імперський режим, а люди визнають свої помилки і покаються за них. Втім, сам Бабкін не надто вірить, що російське суспільство на таке здатне.

"Можливо, якщо на росії щось зміниться – режим впаде, зникне імперська пропаганда, винні у жахливих злочинах будуть покарані, а російське суспільство пройде через покаяння, як це було з німцями після Другої світової, тоді є шанс на якусь нормалізацію". Але я не вірю, що їхнє суспільство здатне на таке", – поділився думками артист.

Нагадаємо, що Бабкін показав молодшого сина, який безупинно співає українську пісню, відео.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін після ракетних атак росії звернувся до її керівництва та солдатів.

Також Politeka писала, що зарослий Бабкін здивував виглядом без футболки зі своїм скарбом.