Сергей Бабкин считает, что для того, чтобы украинцы смогли простить россии и ее граждан, им нужно кардинально измениться.

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин озвучил расклад, при котором, как ему кажется, украинцы спустя десятилетия смогли би пересмотреть свое отношение к стране-агрессору. В интервью "24 каналу" он озвучил, при каких условиях украинцы смогут простить россиян.

Сергей Бабкин убежден, что еще долгие годы никто и ничто из России не будет иметь места в Украине.

"Думаю, что угодно и кто угодно из рф не будет иметь в Украине места долгие годы и даже десятилетия. Конечно, единичные случаи все-таки будут – кто-нибудь будет играть концерты или делать что-то еще. Но если говорить в целом – нет. Слишком велики человеческие жертвы, слишком велики разрушения, а уровень ненависти – максимальный. Когда ненависть так сильна, люди не готовы разбираться – кто "хороший", а кто не очень. Отвращение будет распространяться на все, что поступает с той территории", - отметил он.

Сергей Бабкин считает, что для того, чтобы украинцы смогли простить россии и ее граждан, им нужно кардинально измениться – падет имперский режим, а люди признают свои ошибки и покаются за них. Впрочем, сам Бабкин не особо верит, что российское общество на такое способно.

"Возможно, если на россии что-то изменится – режим упадет, исчезнет имперская пропаганда, виновные в ужасающих преступлениях будут наказаны, а российское общество пройдет через покаяние, как это было с немцами после Второй мировой, лишь тогда есть шанс на какую-то нормализацию. Но я не верю, что их общество способно на такое", – поделился мыслями артист.

Напомним, что Бабкин показал младшего сына, который без умолку поет украинскую песню, видео.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам.

Также Politeka писала, что заросший Бабкин удивил видом без футболки со своим сокровищем.