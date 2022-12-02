Шеф-кухар Володимир Ярославський, зірка "Майстер Шеф", показав, як проводить час, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого зірка зайнявся організацією благодійних вечорів разом із колегою Ольгою Мартиновською, гроші з яких передаються на допомогу Україні. Також Володимир зараз пише книгу про українську кухню.

Не забуває Володимир і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ярославський показав, як займається спортом, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Спорт потрібно розпочинати раніше, щоб усе встигнути. Тренер також рано встав", - написав Володимир.

Зірка на кадрах був у спортивному костюмі та з поясом на животі. Ярославський присідав із гирями, роблячи вправу.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" показала, як приготувати закуску до вина

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" зізналася, про який вчинок досі шкодує.

Також Politeka писала, що Ярославський із "Майстер Шеф" покрасувався перед Мартинівським топлесом.



