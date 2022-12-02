Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля звезда занялся организацией благотворительных вечеров вместе с коллегой Ольгой Мартыновской, деньги с которых передаются на помощь Украине. Также Владимир сейчас пишет книгу об украинской кухне.

Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ярославский показал, как занимается спортом, поделившись кадрами в своем блоге.

"Спорт нужно начинать раньше, чтобы все успеть. Тренер также рано встал", - написал Владимир.

Звезда на кадрах был в спортивном костюме и с поясом на животе. Ярославский приседал с гирями, делая упражнение.

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