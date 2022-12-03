Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", після чого її поверхня різко зросла. Зірка на проекті обрала переможцем Олександра Еллерта, з яким пробула деякий час, але зрештою пара розійшлася. А після 24 лютого Мішину з Еллертом бачили разом на Буковелі. Після цього Олександр переїхав до США, а Ксенія вже розповіла про нового таємного шанувальника.

Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ксенія показала, як насолоджується відпочинком біля басейну.

"Закаляшечка))", - написала зірка у своєму блозі.

"Ну що? Небагато гартуюся. Так добре після теплого басейну стояти ось так на морозі. Ну як морозі, холодно. Клас", - розповіла зірка, вихваляючись своєю стійкістю.

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Ксенія Мішина

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла, чим відрізняються тренування за кордоном від домашніх.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина, яка натякнула на нові відносини, записала ролик, що інтригує.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина здивувала одкровенням про те, чим займалася останнім часом