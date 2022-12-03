"Холостячка" Ксения Мишина похвасталась фигурой у бассейна, появившись в купальнике и с полотенцем на голове.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", после чего ее поверхность резко возросла. Звезда на проекте выбрала победителем Александра Эллерта, с которым пробыла некоторое время, но в конечном итоге пара разошлась. А после 24 февраля Мишину с Эллертом видели вместе на Буковели. После этого Александр переехал в США, а Ксения уже рассказала о новом тайном поклоннике.

Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ксения показала, как наслаждается отдыхом у бассейна.

"Закаляшечка))", - написала звезда в своем блоге.

"Ну что? Немного закаляюсь. Так хорошо после теплого бассейна стоять вот так на морозе. Ну как морозе, холодно. Класс", - рассказала звезда, хвастаясь своей стойкостью.

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