Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", после чего ее поверхность резко возросла. Звезда на проекте выбрала победителем Александра Эллерта, с которым пробыла некоторое время, но в конечном итоге пара разошлась. А после 24 февраля Мишину с Эллертом видели вместе на Буковели. После этого Александр переехал в США, а Ксения уже рассказала о новом тайном поклоннике.
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ксения показала, как наслаждается отдыхом у бассейна.
"Закаляшечка))", - написала звезда в своем блоге.
"Ну что? Немного закаляюсь. Так хорошо после теплого бассейна стоять вот так на морозе. Ну как морозе, холодно. Класс", - рассказала звезда, хвастаясь своей стойкостью.
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