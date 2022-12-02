Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) – відомий український артист та продюсер. Зірка ще до війни виїхала з України і довгий час не поверталася на Батьківщину. А нещодавно Потап знайшов все ж таки в собі сили приїхати в Україну. А днями стало відомо, що Олексій припинив співпрацю з колишньою дружиною Іриною Горовою, з якою він керував продюсерським центром. Не забуває Потапенко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка зацікавила прем'єрою пісні.

"Є світло, немає світла – пісня буде", - написав зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цю пісню я знав на згадку. Особливо мені подобалася частина, де кажуть слова: - Ось на тобі гроші йди купи собі свободу, а ще купи довіру власному народу. Спробуй купити щастя спробуй купити сміх...", "Вчора пересушував цю пісню! Як це працює? Один з найулюбленіших треків", "Так звісно, ​​що буде! Це ж не якийсь Кіркоров, що біснується, коли фонограму несвоєчасно включили)) Наші заспівають так що весь Всесвіт підспівуватиме".

Нагадаємо, Потап на тлі чуток про розлучення з Каменських засвітився в іншій країні .

А ще Politeka повідомляла, що Насті Каменських бажають знайти "нормального мужика" після розлучення з Потапом

Також Politeka писала, що Потап похвалився яскравим кадром із прогулянки, українці здивовані.



