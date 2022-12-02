Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский артист и продюсер. Звезда еще до войны выехал из Украины и долгое время не возвращался на Родину. А недавно Потап нашел все же в себе силы приехать в Украину. А на днях стало известно, что Алексей прекратил сотрудничество с бывшей женой Ириной Горовой, с которой он управлял продюсерским центром. Не забывает Потапенко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда заинтриговал премьерой песни.

"Есть свет, нет света - песня будет", - написал звезда в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эту песню я знал на память. Особенно мне нравилась часть где говорят слова: - Вот на тебе деньги иди купи себе свободу, а еще купи доверие собственному народу. Попробуй купить счастье попробуй купить смех...", "Вчера пересушивал эту песню! Как это работает? Один из самых любимых треков", "Да конечно, что будет! Это же не какой-то Киркоров беснующийся когда фонограмму несвоевременно включили)) Наши споют так что вся Вселенная будет подпевать".

Напомним, Потап на фоне слухов о разводе с Каменских засветился в другой стране

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