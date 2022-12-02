Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Нікітюк після повномасштабного вторгнення не лише залишилася в Україні, а й зайнялася волонтерством, створивши для біженців Прихисток, які тікали із зони бойових дій.

Також Нікітюк зайнялася кар'єрою співачки, активно випускаючи нові пісні, котрі стали справжніми хітами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся Нікітюк поділилася кадрами, де знаходилася поряд із Еліною Світоліною, українською тенісисткою.

Варто зазначити, що зараз артистка знаходиться у Монте-Карло, Франція. Про це зірка сама повідомила напередодні, що на півдні Франції.

"Прибула... Просто інша планета", - зауважила зірка.

Нагадаємо, Нікітюк з Астаф'євою влаштували жарку вечерю на камеру і розсмішили українок.

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