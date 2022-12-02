Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Нікітюк після повномасштабного вторгнення не лише залишилася в Україні, а й зайнялася волонтерством, створивши для біженців Прихисток, які тікали із зони бойових дій.
Також Нікітюк зайнялася кар'єрою співачки, активно випускаючи нові пісні, котрі стали справжніми хітами. Не забуває Леся і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Леся Нікітюк поділилася кадрами, де знаходилася поряд із Еліною Світоліною, українською тенісисткою.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Сильна пожежа почалася після вибуху на узбережжі Чорного моря: з'явилися кадри та причини НП
"Краще далі до Європи": Потап на тлі чуток про розлучення з Каменських засвітився в іншій країні
"Їм не вибратися": місто на Донбасі стало капканом для окупантів, вже перемелені тисячі
"Люди навколо налякані": місцевий три місяці переховував пораненого бійця ЗСУ на окупованій території
Варто зазначити, що зараз артистка знаходиться у Монте-Карло, Франція. Про це зірка сама повідомила напередодні, що на півдні Франції.
"Прибула... Просто інша планета", - зауважила зірка.
Нагадаємо, Нікітюк з Астаф'євою влаштували жарку вечерю на камеру і розсмішили українок.
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк насмішила українців кадром зі своїм "меценатом" Рафіком
Також Politeka писала, що Нікітюк наважилася на кардинальну зміну іміджу, показавши результат