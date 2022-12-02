Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Никитюк после полномасштабного вторжения не только осталась в Украине, но и занялась волонтерством, создав для беженцев Прихисток, которые убегали из зоны боевых действий.

Также Никитюк занялась карьерой певицы, активно выпуская новые песни, которые стали настоящими хитами. Не забывает Леся и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся Никитюк поделилась кадрами, где находилась рядом с Элиной Свитолиной, украинской теннисисткой.

Стоит отметить, что сейчас артистка находится в Монте-Карло, Франция. Об этом звезда сама сообщила накануне, что находится на юге Франции.

"Прибыла... Просто другая планета", - отметила звезда.

Напомним, Никитюк с Астафьевой устроили жаркий ужин на камеру и рассмешили украинок

А еще Politeka сообщала, что Никитюк насмешила украинцев кадром со своим "меценатом" Рафиком

Также Politeka писала, что Никитюк решилась на кардинальную смену имиджа, показав результат



