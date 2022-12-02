Ставить танец украинской паре Оле Поляковой и Максу Ежову помогал известный национальный балет Грузии «Сухишвили».
При этом судьи высоко оценили выступление украинской певицы а танцора, дав 24 балла. На комплименты не поскупилась даже Нино Сухишвили, являющейся внучкой основателя ансамбля.
А вот для некоторых украинцев успех танца оказался под вопросом. Так, после выступления Поляковой одна из зрительниц призналась, что ей непонятно, что такого сложно в этом танце.
«Ходят кругами, да и все», - высказала свое мнение пользовательница Сети.
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Полякова решила не медлить с ответом:
«Надо плыть, под юбкой счет на 3 шага на каждый удар, это очень быстро, на носках не спускаясь на каблук весь танец, при этом руки должны быть плавные, и ни один шаг (которые очень быстрые), не должен отображаться на верхней части тела! Попробуйте, не получится».
Напомним, Макс Ежов, который уже принимал участие в украинских "Танцях з зіркам" в паре с Лесей Никитюк, похудел за время войны на 15 кг.
Также сообщалось, что финал шоу "Пара на миллион" с Лесей Никитюк обернулся для многих разочарованием.
Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова рассказала, как на самом деле стала участницей грузинского шоу.