Ставить танец украинской паре Оле Поляковой и Максу Ежову помогал известный национальный балет Грузии «Сухишвили».

При этом судьи высоко оценили выступление украинской певицы а танцора, дав 24 балла. На комплименты не поскупилась даже Нино Сухишвили, являющейся внучкой основателя ансамбля.

А вот для некоторых украинцев успех танца оказался под вопросом. Так, после выступления Поляковой одна из зрительниц призналась, что ей непонятно, что такого сложно в этом танце.

«Ходят кругами, да и все», - высказала свое мнение пользовательница Сети.

Полякова решила не медлить с ответом:

«Надо плыть, под юбкой счет на 3 шага на каждый удар, это очень быстро, на носках не спускаясь на каблук весь танец, при этом руки должны быть плавные, и ни один шаг (которые очень быстрые), не должен отображаться на верхней части тела! Попробуйте, не получится».

Напомним, Макс Ежов, который уже принимал участие в украинских "Танцях з зіркам" в паре с Лесей Никитюк, похудел за время войны на 15 кг.

Также сообщалось, что финал шоу "Пара на миллион" с Лесей Никитюк обернулся для многих разочарованием.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова рассказала, как на самом деле стала участницей грузинского шоу.