Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - успішна українська співачка, яка спочатку пішла зі "Час і Скло", а нещодавно ще й розлучилася з Володимиром Дантесом. Тепер зірка вирішила зійтись із ресторатором Михайлом Кацуріним, який довгий час був другом сім'ї. Не забуває Надя і про Інстаграм, а цього разу зірка вирішила пожартувати з прізвищем Каньє Веста, який захопився путіним і гітлером.

Українці прокоментували публікацію зірки:

"Просто за фактами", "Окей, це вже інший рівень".

Варто зазначити, що Каньє нещодавно висловився про свою симпатію до гітлера та путіна.

"Я бачу хороше в Гітлері. Я люблю всіх. Цей хлопець винайшов автобан, винайшов мікрофон, яким я користуюся. Ви не можете заперечити, що він зробив щось хороше. Мені набридло це. Кожна людина має певну цінність, особливо Гітлер. А ще Гітлер був християнином. Мені подобається Гітлер", - сказав зірка і також назвав себе пропутинським.

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