Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица, которая сначала ушла из "Время и Стекло", а недавно еще и развелась с Владимиром Дантесом. Теперь звезда решила сойтись с ресторатором Мишей Кацуриным, который долгое время был другом семьи. Не забывает Надя и об Инстаграм, а в этот раз звезда решила подшутить над фамилией Канье Уэста, который восхитился путиным и гитлером.
Украинцы прокомментировали публикацию звезды:
"Просто по фактам", "Окей, это уже другой уровень".
Стоит отметить, что Канье недавно высказался о своей симпатии к гитлеру и путину.
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"Я вижу хорошее в Гитлере. Я люблю всех. Этот парень изобрел автобан, изобрел микрофон, которым я пользуюсь. Вы не можете возразить, что он сделал что-то хорошее. Мне надоело это. Каждый человек имеет определенную ценность, особенно Гитлер. А еще Гитлер был христианином. Мне нравится Гитлер", - сказал звезда и также назвал себя пропутинским.
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