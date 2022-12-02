Наразі українці роблять все, щоб хоч трохи полегшити цю зиму нашим захисникам. Кожен мріє про перемогу. Христина Решетник зазначила, що діти також хочуть трохи свята.

Як повідомляє Politeka.net, публікації знаменитостей у перші дні зими значно відрізняються від минулорічних. Більшість зірок відзначають, що в Україні з 24 лютого продовжується люта зима. До них приєдналася дружина телеведучого Григорія Решетника. Пост на цю тему з'явився на сторінці Христини Решетник в Інстаграм.

1 грудня раніше для багатьох асоціювалося з початком казкової різдвяної доби. Цього року все по-іншому. Наразі українці роблять все, щоб хоч трохи полегшити цю зиму нашим захисникам. Кожен мріє про перемогу. Христина Решетник зазначила, що діти також хочуть трохи свята.

"Я вже писала, що зима для мене і не закінчувалася. Зима – це перманентний мій стан. Але діти вимагають свята, просять ставити ялинку. Яке ваше ставлення зараз до новорічно-різдвяних свят? Будете щось відзначати, коли і як?" , - Написала Христини Решетник.

Вона також опублікувала відео, на якому красується в шубці з гарним укладанням волосся та макіяжем.

У коментарях користувачі мережі ділилися своїми відчуттями про початок зими, а також не забули про компліменти для Христини: "Така довга зима – з лютого, що й не помітили, що вже прийшла", "Боже мій, як це красиво. Поставили ялинку, діти повертаються у відпустку і чекають на свято у себе вдома", "Якщо сім'я разом, напевно потрібна ялинка! Але в багатьох сім'ях цього немає", "Яка ж ти красива".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.