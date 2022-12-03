Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного телеведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина відповіла, чому вони з трьома дітьми не залишають столицю навіть після масованих обстрілів. Жінка зізналася, що ще після 24 лютого вони вирішили залишатись в Україні. Христина Решетник зважилася на одкровення в Інстаграм-Сторіз.

Нині родина повернулася до Києва, де Григорія Решетник працює, а сини ходять до садка та школи. Христина Решетник зазначила, що вони одні із перших повернулися до Києва після звільнення області та на власні очі бачили, що росіяни зробили у Макарові, Бучі та Ірпіні.

Сім'я бачила ракети над головою і пролітаючих шахедів біля висоток. Нині вони, як і інші українці, багато годин сидять без світла, а іноді без води. Але, як вважає Христина Решетник, – це дрібниці та ніщо.

"Але всі ці тягарі - просто ніщо порівняно з тим, що ти знаходишся на своїй землі. Я завжди була патріоткою своєї країни, але після війни моя любов до України набула космічних масштабів. Не хочу нікуди їхати, бо почуваюся комфортно вдома. І пишаюся тим, що таких як наша родина мільйони. Адже нам потрібно підтримувати економіку країни, треба допомагати армії та вірити, потрібно робити все, щоб життя в Україні не припинилося", - пояснила Христина Решетник.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.