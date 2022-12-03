На своїй сторінці в Instagram Єлизавета показала, як приготувати легкий та смачний гарбузовий кекс.

"Розумію, що зараз у нас з вами такий час, щоб була змога приготувати хоч щось, поки є світло. Але деякі мої підписники чекають на пісні страви і просять поділитись рецептами. То ж це саме для вас😌", — пояснює Глінська.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

200 г борошна (1,25 склянки, об'єм 250 мл)

200 г натертого гарбуза

70 г цукру (2,5 ст. л. з гіркою)

70 г рослинної рафінованої олії (3,5 ст. л.)

80 мл апельсинового фрешу (4 ст. л.)

цедра одного апельсина

10 г розпушувача (2 ч. л. з гіркою)

50 г фініків

30 г мигдальних слайсів (3 ст. л.)

Спершу зірка "Мастер Шеф" вмикає духовку на 170С. Чистимо фініки від кісточок та нарізаємо шматочками. Змішуємо гарбуз, олію, апельсиновий сік, цукор, цедру, фініки та все перемішуємо. Далі треба змішати борошно з розпушувачем, додати гарбуз та замісити тісто.

"Змастіть форми олією, посипте дно і боки мигдальними слайсами. Викладіть тісто до середини форм. Відправте кекси випікатися в розігріту духовку на 40-45 хвилин. *Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Дістаньте з форми кекси, дайте охолонути, оберніть харчовою плівкою і залиште на ніч - дозрівати", — радить шеф-кухар.

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