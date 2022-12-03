На своей странице в Instagram Елизавета показала, как приготовить легкий и вкусный тыквенный кекс.

"Понимаю, что сейчас у нас с вами такое время, чтобы была возможность приготовить хоть что-то, пока есть свет. Но некоторые мои подписчики ждут постные блюда и просят поделиться рецептами. Так что это именно для вас 😌", — объясняет Глинская.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г муки (1,25 стакана, объем 250 мл)

200 г натертой тыквы

70 г сахара (2,5 ст. л. с горкой)

70 г растительного рафинированного масла (3,5 ст. л.)

80 мл апельсинового фреша (4 ст. л.)

цедра одного апельсина

10 г разрыхлителя (2 ч. л. с горкой)

50 г фиников

30 г миндальных слайсов (3 ст. л.)

Сначала звезда Мастер Шеф включает духовку на 170С. Чистим финики от косточек и нарезаем кусочками. Смешиваем тыкву, растительное масло, апельсиновый сок, сахар, цедру, финики и все перемешиваем. Далее нужно смешать муку с разрыхлителем, добавить тыкву и замесить тесто.

"Смажьте формы маслом, посыпьте дно и бока миндальными слайсами. Выложите тесто внутрь форм. Отправьте кексы выпекаться в разогретую духовку на 40-45 минут. *Готовность проверьте деревянной шпажкой. Достаньте из формы кексы, дайте остыть, оберните в пищевую пленку и оставьте на ночь - дозревать", - советует шеф-повар.

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