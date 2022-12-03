Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А цього разу Нікітюк поділилася фото з Монако, де позувала у сукні з розрізом від стегна та на підборах.
"Українські дизайнери найкращі, відчуваю, що сьогодні ця сукня теж братиме участь у благодійному аукціоні.
Про сам вечір і суму вилучених коштів, які підуть на допомогу Україні, розповім пізніше. Біжу підтримати подругу Еліну Світоліну, яка все це організувала", - написала Нікітюк.
Оля Цибульська одразу прокоментувала фото: "Вогонь".
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Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"От згодна, що українські не тільки дизайнери кращі, а дівчата.. я тут де не з'явлюся, одразу Українка, а мені 50 років", "Dua Lipa з боку пройшлася і навіть не сфоткалася. Вона ще не знає, що за зірка була ".
Нагадаємо, Нікітюк вирішила виїхати з України, засвітившись із легендарною спортсменкою
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк із Астаф'євою влаштували жарку вечерю на камеру та розсмішили українок.
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