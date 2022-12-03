Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. У зіркової пари є двоє дітей – Гліб та Микита. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила розповісти, як їй удалося однієї поспати, коли не було поряд дітей.

"Доброго ранку всім, у мене ніч без дітей, я повинна була виспатися, а я цілу ніч мучилася від того, що в мене болить дуже міжреберна невралгія, Господи вибач, ну що ж це таке робиться. Старість не радість, не могла спати , Тому що немає можливості дихати, так боляче ...", - сказала Ганна.

На кадрах зірка була у халаті і лежала на ліжку. Мабуть, Саліванчук встигла помити голову, бо на голові можна побачити рушник.

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