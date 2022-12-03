Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. У звездной пары есть двое детей - Глеб и Никита. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила рассказать, как ей удалось одной поспать, когда не было рядом детей.

"Доброе утро всем, у меня ночь без детей, я должна была выспаться, а я целую ночь мучилась от того, что у меня болит очень сильно межреберная невралгия, Господи прости, ну что же это такое делается. Старость не радость, не могла спать, потому что нет возможности дышать, так больно...", - сказала Анна.

На кадрах звезда была в халате и лежала на кровати. Видимо, Саливанчук успела помыть голову, так как на голове можно заметить полотенце.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" показала невесту, которую привел на ночь маленький сын

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" показала больного сына, которого оставила на полдня

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" подала дурной пример и устроила пляски во время воздушной тревоги



