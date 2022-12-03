Як пише Politeka.net , Оля Полякова - відома українська співачка, яка виховує двох дітей - 11-річну Алісу та 17-річну Машу. Старша дочка виросла справжньою красунею і пішла стопами мами, ставши вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року Маша закінчила навчання в українській школі, а цього року вступила до Лондона, де вже зіткнулася з першими проблемами. Як виявилося, в Англії жорстка вода, через що Маша має проблеми зі шкірою.

Не забуває донька Полякова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Маша вирішила показати, чим відрізняється різдвяне небо у Європі та Україні.

"Різдвяне небо в Європі та Світі", - написала Маша і показала Санту із санями в небі.

"Різдвяне небо України", - написала зірка та показала крилату ракету, яка летить у небі.

Нагадаємо, дочка Полякової після погроз покинути навчання в Лондоні раптово опинилася в Грузії .

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової похвалилася щасливою зустріччю з батьком, якого давно не бачила.

Також Politeka писала, що 17-річна дочка Полякової у міні показала, що успадкувала від мами: несподіване фото



